Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión

Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4”), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.

El kit de mangueras sirve tanto de manguera de entrada para una limpiadora de alta presión como para el riego de jardines. El kit se compone de una manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4") sin ftalatos (< 0,1 %), una conexión de grifo G3/4, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
Manguera de 10 m 3/4" PrimoFlex®
Acoplamiento de mangueras universal Plus 2.645-193.0
Acoplamiento de mangueras universal Plus con Aqua Stop 2.645-194.0
Conexión de grifo G3/4
Especificaciones

Características técnicas

Color amarillo
Peso (kg) 2,4
Peso con embalaje incluido (kg) 2,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 370 x 370 x 105

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipos compatibles
Productos actuales