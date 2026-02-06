Buse de fentes extra-longue

La buse de fentes extra-longue est idéale pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par exemple les interstices et les fissures/joints). Convient à tous les aspirateurs eau et poussière Kärcher.

La buse de fentes extra-longue est désormais plus fine et convainc par une maniabilité encore meilleure. Les endroits difficiles d'accès tels que les petits espaces ou les fissures et les joints dans la voiture, ainsi que dans la maison, peuvent maintenant être nettoyés avec plus de confort. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Buse de fentes retravaillée, plus mince et extra-longue
Pour un nettoyage soigné des endroits difficiles d'accès de la voiture et de la maison
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Diamètre nominal standard (mm) 35
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 350 x 40 x 40
Domaines d'utilisation
  • Couloirs
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Poches de côté de la voiture