La buse de fentes extra-longue est désormais plus fine et convainc par une maniabilité encore meilleure. Les endroits difficiles d'accès tels que les petits espaces ou les fissures et les joints dans la voiture, ainsi que dans la maison, peuvent maintenant être nettoyés avec plus de confort. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.