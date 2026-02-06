Buse de fentes extra-longue
La buse de fentes extra-longue est idéale pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par exemple les interstices et les fissures/joints). Convient à tous les aspirateurs eau et poussière Kärcher.
La buse de fentes extra-longue est désormais plus fine et convainc par une maniabilité encore meilleure. Les endroits difficiles d'accès tels que les petits espaces ou les fissures et les joints dans la voiture, ainsi que dans la maison, peuvent maintenant être nettoyés avec plus de confort. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Buse de fentes retravaillée, plus mince et extra-longue
Pour un nettoyage soigné des endroits difficiles d'accès de la voiture et de la maison
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|350 x 40 x 40
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poches de côté de la voiture