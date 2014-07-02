Qu'il s'agisse de saletés sèches ou humides, fines ou grossières, la buse de sol assure une aspiration parfaite des saletés et convainc par sa facilité et son confort d'utilisation. Comprend une pince de stationnement pratique pour un stationnement intermédiaire rapide et confortable du tuyau d'aspiration et de la buse de sol pendant les interruptions de travail.