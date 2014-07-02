Buse de sol eau et poussières
La buse d'aspiration eau et poussières est idéale pour une aspiration parfaite de la saleté. Le bouton permet d'alterner facilement entre les liquides et les poussières.
Qu'il s'agisse de saletés sèches ou humides, fines ou grossières, la buse de sol assure une aspiration parfaite des saletés et convainc par sa facilité et son confort d'utilisation. Comprend une pince de stationnement pratique pour un stationnement intermédiaire rapide et confortable du tuyau d'aspiration et de la buse de sol pendant les interruptions de travail.
Caractéristiques et avantages
Aspiration optimale de la poussière et des liquides avec les deux brosses et leur deux bandes caoutchouc intégrées
Interrupteur au pied pour passer de l'aspiration de salissures sèches à humides en tout confort
Ne demande que peu d'effort grâce à sa buse de sol équipée de roulettes
Position parking pour une facilité de rangement des tubes
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 70 x 124
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Chemins
- Entrée
- Salle de loisirs
- Cave
- Garage
- Atelier
- Rénovation
- Liquides