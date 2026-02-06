Buse pour voiture

Aspiration rapide et sans effort garantie : avec la buse pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.

Grâce à la buse pour voiture, vous pouvez aspirer rapidement et sans effort les surfaces textiles de votre voiture, y compris le coffre, les sièges de la voiture, les sièges et les tapis de sols. La buse convient également pour aspirer les surfaces textiles, les meubles capitonnés et les matelas à la maison.

Caractéristiques et avantages
Buse optimisée dans un nouveau design pour une élimination fiable de la saleté
La buse est pratique, tient parfaitement dans la main et est facile à utiliser.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Diamètre nominal standard (mm) NW 35
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 258 x 105 x 40
Domaines d'utilisation
  • Coffre
  • Sièges de voiture
  • Banquette arrière
  • Espace réservé aux pieds
  • Tapis de sol
  • Tissus d'ameublement
  • Meubles rembourrés
  • Matelas