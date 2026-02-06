Buse pour voiture
Aspiration rapide et sans effort garantie : avec la buse pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.
Grâce à la buse pour voiture, vous pouvez aspirer rapidement et sans effort les surfaces textiles de votre voiture, y compris le coffre, les sièges de la voiture, les sièges et les tapis de sols. La buse convient également pour aspirer les surfaces textiles, les meubles capitonnés et les matelas à la maison.
Caractéristiques et avantages
Buse optimisée dans un nouveau design pour une élimination fiable de la saleté
La buse est pratique, tient parfaitement dans la main et est facile à utiliser.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|NW 35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|258 x 105 x 40
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Tapis de sol
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas