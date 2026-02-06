Au lieu de balayer ou d'aspirer, ce qui n'est pas très pratique, vous pouvez éliminer la poussière de la perceuse à la source, directement dans le trou de la perceuse. Peu importe que la perceuse soit placée au mur ou au plafond ou que le support soit constitué de carreaux, de papier peint, de pierre, de béton ou de bois. Grâce au système à 2 cavités et au joint en caoutchouc mousse, l'accessoire reste fermement et solidement en place sur toutes les surfaces courantes. En outre, vous n'avez pas besoin de l'aide d'une deuxième personne, mais vous pouvez percer et aspirer la poussière sans effort, laissant la zone propre. Convient à toutes les perceuses conventionnelles dont le diamètre de perçage est inférieur ou égal à 15 mm.