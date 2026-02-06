Collecteur de poussières de perçage

Ce nouvel accessoire pour les aspirateurs eau et poussières mais aussi pour les shampouineuses permet de récupérer les poussières pendant le perçage dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées.

Au lieu de balayer ou d'aspirer, ce qui n'est pas très pratique, vous pouvez éliminer la poussière de la perceuse à la source, directement dans le trou de la perceuse. Peu importe que la perceuse soit placée au mur ou au plafond ou que le support soit constitué de carreaux, de papier peint, de pierre, de béton ou de bois. Grâce au système à 2 cavités et au joint en caoutchouc mousse, l'accessoire reste fermement et solidement en place sur toutes les surfaces courantes. En outre, vous n'avez pas besoin de l'aide d'une deuxième personne, mais vous pouvez percer et aspirer la poussière sans effort, laissant la zone propre. Convient à toutes les perceuses conventionnelles dont le diamètre de perçage est inférieur ou égal à 15 mm.

Caractéristiques et avantages
Pour un perçage sans poussières
Le collecteur de poussières de perçage fonctionne de façon fiable sur tous les murs et les plafonds communs
Percer au-dessus de votre tête est plus simple que jamais
Percer et aspirer les poussières sans aide de personne d'autre : simple !
Opération simple – raccorder le flexible d'aspiration, mettez l'aspirateur en marche, placez l'accessoire à l'endroit désiré, et commencez à percer
En appuyant sur l'interrupteur jaune, la position du collecteur de poussière de perçage peut être facilement modifiée sans qu'il soit nécessaire d'éteindre l'aspirateur.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD)
Adapté à toutes les shampouineuses Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6.
Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal standard (mm) 35
Couleur Noir
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 207 x 106 x 117
Domaines d'utilisation
  • Petits carreaux
  • Papier peint
  • Plâtre
  • Bois
  • Pierre
  • Béton