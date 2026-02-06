Kit d'aspiration pour la maison
Ce kit d'accessoires est pratique pour passer de la buse de sol à la buse à main facilement. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières et aux shampouineuses Kärcher.
Avec sa buse de sol et sa buse à main, le kit d'aspiration pour la maison comprend des accessoires idéaux pour de nombreuses tâches ménagères courantes. La buse de sol est commutable à l'aide d'un bouton, ce qui permet de l'utiliser aussi bien sur les moquettes que sur les sols durs, tandis que la buse à main pour tissus d'ameublement, est idéale pour aspirer en douceur les meubles rembourrés et autres tissus d'ameublement.
Caractéristiques et avantages
Buse de sol commutable
- Il est équipé d'une pédale ergonomique qui permet de régler rapidement et facilement la buse pour différents revêtements de sol (par exemple, moquette ou stratifié/parquet).
- Les symboles pour les tapis et les sols durs, familiers aux aspirateurs, facilitent la sélection du bon réglage.
Clip de stationnement inclus (ne peut être utilisé que pour les aspirateurs WD)
- Peut être fixé à la buse de sol si nécessaire.
- Conçu pour un stationnement intermédiaire rapide et facile du tube d'aspiration et de la buse pendant les interruptions de travail.
Buse pour tapisserie d'ameublement avec deux tire-fils
- Pour un nettoyage en douceur et en profondeur des tissus d'ameublement, des meubles rembourrés et des surfaces textiles.
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières et les shampouineuses Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Diamètre nominal standard (mm)
|DN 35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 65 x 257
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Domaines d'utilisation
- Moquette
- Tapis
- Sols durs
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas