Kit de brosses d'aspiration
Le kit de brosses d'aspiration permet un nettoyage approfondi de l'intérieur des voitures, des tableaux de bord, des tapis de sol, des surfaces capitonnées, etc. et convient à tous les matériaux.
Le kit de brosses d'aspiration est un kit d'accessoires composé de deux brosses d'aspiration, l'une à poils durs et l'autre à poils souples. La brosse d'aspiration à poils durs permet de nettoyer en profondeur les tissus d'ameublement et les surfaces recouvertes de moquette (par exemple, les tapis de sol ou les sièges de voiture). La brosse d'aspiration à poils souples permet de nettoyer en douceur les surfaces délicates (par exemple, les tableaux de bord ou les consoles centrales).
Caractéristiques et avantages
Brosse aux poils durs pour un nettoyage soigné des surfaces rembourrées et tapis
Brosse aux poils doux pour un nettoyage inoffensif des surfaces sensibles
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD)
Adapté à toutes les shampouineuses Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 70 x 41
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Tableau de bord
- Console centrale
- Poches de côté de la voiture
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Surfaces fragiles