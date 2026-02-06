Le kit de brosses d'aspiration est un kit d'accessoires composé de deux brosses d'aspiration, l'une à poils durs et l'autre à poils souples. La brosse d'aspiration à poils durs permet de nettoyer en profondeur les tissus d'ameublement et les surfaces recouvertes de moquette (par exemple, les tapis de sol ou les sièges de voiture). La brosse d'aspiration à poils souples permet de nettoyer en douceur les surfaces délicates (par exemple, les tableaux de bord ou les consoles centrales).