Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7
Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης 9 m για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης (K 2 έως K 7) που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2009, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται στο πιστόλι ψεκασμού και τη συσκευή με έναν ταχυσύνδεσμο Quick Connect. Ο εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης αντέχει πίεση έως και 160 bar και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 60°C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης 9 m
- Γρήγορη αλλαγή εύκαμπτου σωλήνα
Αντάπτορας Quick Connect
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Σύστημα ταχυσυνδέσμου
- Για εύκολο καθαρισμό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Μήκος (m)
|9
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|245 x 245 x 65
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3