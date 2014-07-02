Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure

Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.

Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0,1
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