Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)

Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.

Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 1,7
Compatible machines
Accessories
Cleaning agents