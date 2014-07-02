Bocchetta pavimenti secco/umido per aspiratori solidi-liquidi WD
Bocchetta pavimenti commutabile con pratico interruttore a pedale: consente di adattarla rapidamente all'aspriazione dello sporco secco o umido. Per tutti gli aspiratori solido-liquidi WD.
La bocchetta commutabile secco/umido aspira senza fatica ogni tipo di sporco grazie alla doppia lista setolata e al doppio labbro in gomma. L'interruttore a pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di sporco. Le rotelline laterali migliorano la capacità di scivolamento sulla superficie, rendendo più agile il lavoro. Gancio per posizione parking integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Aspirazione ottimale dello sporco per la pulizia a secco e ad umido grazie a due spazzole integrate e / o tergipavimento
Il pratico interruttore a pedale consente di adattare l'aspirazione alla tipolgia di sporco: secco oppure umido
Grazie alle ottime proprietà di scorrimento dovute ai rulli laterali, l'aspirazione richiede pochissimo sforzo
Postazione di parcheggio incorporata per riporre in modo ordinato la bocchetta sul dispositivo
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 70 x 124
Macchine compatibili
- KWD 5 S V-25/5/22
- SE 4001
- SE 5.100
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Sentieri
- Ingresso
- Stanza hobby
- Cantina
- Garage
- Officina
- Restauro
- Liquidi