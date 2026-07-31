Giunto -2xTR EASY!Lock

Connettore doppio in ottone con protezione in gomma per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Connettore:TR EASY!Lock.

Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Connettore: 2x TR EASY!Lock

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Macchine compatibili
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