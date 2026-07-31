È anche possibile utilizzare la tecnologia EASY! Force all'avanguardia con i pulitori ad alta pressione e i tubi flessibili ad alta pressione di Kärcher a basso costo con il nostro kit di conversione EASY! Force 1. Il kit di conversione include EASY! Force pistola ad alta pressione (4.118-005), lancia da 1050 mm (4.112-000) con connessioni EASY! Lock, adattatore 8 (4.111-036) per ugelli ad alta pressione con connessione M 18 × 1,5, nonché l'adattatore 12 (4.111-046) per tubo flessibile ad alta pressione incl. giunto rotante.