La pulizia interna dell'auto diventa un gioco da ragazzi! Prenditi cura della tua auto in modo efficace e senza sforzo con l'ampio kit di accessori composto da tubo di prolunga da 1,5 metri, bocchetta per fessure extra lunga, bocchetta per auto, spazzola di aspirazione con setole dure, spazzola di aspirazione con setole morbide e panno in microfibra per superfici lisce e vetri. Che si tratti di vano piedi, tappetino, sedili dell'auto, cruscotto, console centrale, finestrini o bagagliaio: questo kit di accessori rende l'intero interno dell'auto brillantemente pulito in pochissimo tempo. Assicura che anche le aree difficili da raggiungere, come le fessure e le superfici delicate, possano essere pulite perfettamente. Il kit di accessori è adatto a tutti gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher Home & Garden.