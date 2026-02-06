Set di pulizia interna veicolo per aspiratori solidi-liquidi WD
Dal vano piedi ai sedili fino al bagagliaio dell'auto: lo speciale kit di accessori per gli aspiratori solidi-liquidi WD garantisce una pulizia ininterrotta degli interni dell'auto.
La pulizia interna dell'auto diventa un gioco da ragazzi! Prenditi cura della tua auto in modo efficace e senza sforzo con l'ampio kit di accessori composto da tubo di prolunga da 1,5 metri, bocchetta per fessure extra lunga, bocchetta per auto, spazzola di aspirazione con setole dure, spazzola di aspirazione con setole morbide e panno in microfibra per superfici lisce e vetri. Che si tratti di vano piedi, tappetino, sedili dell'auto, cruscotto, console centrale, finestrini o bagagliaio: questo kit di accessori rende l'intero interno dell'auto brillantemente pulito in pochissimo tempo. Assicura che anche le aree difficili da raggiungere, come le fessure e le superfici delicate, possano essere pulite perfettamente. Il kit di accessori è adatto a tutti gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher Home & Garden.
Caratteristiche e vantaggi
Kit di accessori completo per una pulizia accurata di tutte le superfici interne dell'auto
Include un tubo di prolunga da 1,5 m per ampiezza di lavoro più ampia e una maggiore libertà di movimento
Kit di accessori per tutti gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden a umido e a secco
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|6
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|560 x 230 x 130
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 5 V-25/5/22 (BYY)
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 1 Battery
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 2-18 V-12/18
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 + bocchetta lunga flessibile
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Set
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Aree di applicazione
- Corridoi
- Aree difficili da raggiungere.
- Tasche laterali in macchina
- Cruscotto
- Console centrale
- Tappetini
- Interni auto
- Sedile posteriore
- Tappetino
- Parabrezza