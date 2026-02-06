Set di pulizia interna veicolo per aspiratori solidi-liquidi WD

Dal vano piedi ai sedili fino al bagagliaio dell'auto: lo speciale kit di accessori per gli aspiratori solidi-liquidi WD garantisce una pulizia ininterrotta degli interni dell'auto.

La pulizia interna dell'auto diventa un gioco da ragazzi! Prenditi cura della tua auto in modo efficace e senza sforzo con l'ampio kit di accessori composto da tubo di prolunga da 1,5 metri, bocchetta per fessure extra lunga, bocchetta per auto, spazzola di aspirazione con setole dure, spazzola di aspirazione con setole morbide e panno in microfibra per superfici lisce e vetri. Che si tratti di vano piedi, tappetino, sedili dell'auto, cruscotto, console centrale, finestrini o bagagliaio: questo kit di accessori rende l'intero interno dell'auto brillantemente pulito in pochissimo tempo. Assicura che anche le aree difficili da raggiungere, come le fessure e le superfici delicate, possano essere pulite perfettamente. Il kit di accessori è adatto a tutti gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher Home & Garden.

Caratteristiche e vantaggi
Kit di accessori completo per una pulizia accurata di tutte le superfici interne dell'auto
Include un tubo di prolunga da 1,5 m per ampiezza di lavoro più ampia e una maggiore libertà di movimento
Kit di accessori per tutti gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden a umido e a secco
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 6
Composizione della fibra tessile 80% poliestere, 20% poliammide
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 560 x 230 x 130
Aree di applicazione
  • Corridoi
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Tasche laterali in macchina
  • Cruscotto
  • Console centrale
  • Tappetini
  • Interni auto
  • Sedile posteriore
  • Tappetino
  • Parabrezza
