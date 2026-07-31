Con una portata fino a 14 m, la lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio rigida e leggera offre campi di applicazione quasi illimitati. Può essere utilizzata per la pulizia di finestre, facciate o pannelli solari con acqua osmotica, nonché per applicazioni ad alta e bassa pressione, e può anche essere utilizzata per l'aspirazione, ad esempio per grondaie. La retrazione e l'estensione è estremamente semplice grazie agli innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido, la forza di serraggio può anche essere impostata e regolata individualmente senza l'uso di attrezzi. Una base girevole con gancio per il fissaggio di una cinghia di trasporto, nonché l'esclusiva protezione antitorsione, garantiscono condizioni di lavoro molto sicure ed ergonomiche.