Telescopio lancia carbonio 14 m

Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido.

Con una portata fino a 14 m, la lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio rigida e leggera offre campi di applicazione quasi illimitati. Può essere utilizzata per la pulizia di finestre, facciate o pannelli solari con acqua osmotica, nonché per applicazioni ad alta e bassa pressione, e può anche essere utilizzata per l'aspirazione, ad esempio per grondaie. La retrazione e l'estensione è estremamente semplice grazie agli innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido, la forza di serraggio può anche essere impostata e regolata individualmente senza l'uso di attrezzi. Una base girevole con gancio per il fissaggio di una cinghia di trasporto, nonché l'esclusiva protezione antitorsione, garantiscono condizioni di lavoro molto sicure ed ergonomiche.

Caratteristiche e vantaggi
Telescopio lancia carbonio 14 m: Multifunzionale
Multifunzionale
Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua osmotizzata. Per la pulizia in alta pressione o in bassa pressione con spazzole di lavaggio.
Telescopio lancia carbonio 14 m: Massima ergonomia
Massima ergonomia
Blocco anti rotazione delle lance per un lavoro sicuro ed ergonomico. Chiusure rapide per sgancio rapido e semplice bloccaggio della lancia alla lunghezza desiderata Impugnatura girevole per garantire un lavoro semplice ed ergonomico.
Telescopio lancia carbonio 14 m: Molto facile da usare
Molto facile da usare
Regolazione senza attrezzi della forza di serraggio dei ganci di bloccaggio rapido. Con occhielli per guidare il tubo dell'acqua all'esterno della lancia. Base con ganci per fissaggio cinghia e sistema di trasporto.
Massima sicurezza
  • Il nastro estraibile tattile e visivo evita lo smontaggio accidentale.
  • Elemento base lancia NON elettroconduttivo.
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo telescopico (m) 2,4 - 14
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Materiale Carbone
Elements 10
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,2

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Regolazione della forza di serraggio senza attrezzi
  • Gancio per tubo
  • Estrarre il tappo
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari
  • Permette anche l'aspirazione a grandi altezze
Accessori