Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Hogedrukslang met een lengte van 10 meter en aan beide zijden een EASY!Lock-handschroefkoppeling. Nominale maat DN6, geschikt tot 250 bar.
10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|2 x EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,9
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