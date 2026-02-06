Meubelmondstuk
Voor het voorzichtig verwijderen van vuil op textiele oppervlakken in de auto en het huishouden. Geschikt voor nat-/droogzuigers en tapijtreinigers.
Het ergonomische ontwerp maakt een zachte reiniging van textiele oppervlakken in de auto en het huishouden mogelijk. De twee draadheffers zorgen ervoor dat zelfs de kleinste vuildeeltjes betrouwbaar worden opgezogen. De zuigmond kan als accessoire worden gebruikt met alle Kärcher Home & Garden-nat-/droogzuigers en tapijtreinigers van de series SE 4, SE 5 en SE 6.
Kenmerken en voordelen
Mondstuk met 2 draadheffers
- Maakt het voorzichtig stofzuigen van textieloppervlakken mogelijk.
- Betrouwbare opzuiging van zelfs de kleinste vuildeeltjes.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Werkbreedte (mm)
|117
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|110 x 117 x 52
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Toepassingen
- Kofferbak
- Achterbank
- Autostoelen
- voetenruimte
- Automatten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen