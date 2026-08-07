FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10l
Zeer efficiënt afbijtmiddel voor eenvoudige verwijdering van was en polymeercoatings van waterbestendige en alkaligevoelige vloeren. Tijdrovend spoelen is niet nodig.
Onze oplosmiddelhoudende allround vloerreiniger FloorPro RM 754 is de ideale reinigingsoplossing voor het verwijderen van polymeer- en waslagen van alkaligevoelige vloeren, zoals linoleumvloeren, en is ook geschikt voor het strippen van alkalibestendige oppervlakken, zoals PVC-vloeren. Daarnaast kan FloorPro RM 754 ook gebruikt worden op ESD-vloeren en is het bedoeld voor machinale toepassing met eenschijfsmachines en schrobmachines. Dankzij de bijzonder laagschuimende formulering maakt het een zeer efficiënt gebruik van het tankvolume mogelijk en dus een langere reinigingstijd. De ontschuimer is pH-neutraal in gebruik, heeft een zeer goede materiaalcompatibiliteit en is ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|10,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,2
Eigenschappen
- Krachtig basisreinigingsmiddel voor het verwijderen van verzorgingsfilms en vuil
- Verwijdert de sterkste wax- en polymeercoatings
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Kan overal worden gebruikt
- Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken
- Zeer goede materiaalcompatibiliteit
- Lage pH bij toepassingsconcentratie
- Geen tijdrovend spoelen nodig
- Ook geschikt voor onderhoudsreiniging
- Hoge gebruiksveiligheid en -vriendelijkheid
- Aangename, frisse citrusgeur
- Schuimarme formulering
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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