FloorPro Intensiv Basic Cleaner Extra RM 752, 10l

Extra krachtige basisreiniger voor alkalibestendige vloeren. Verwijdert zware verontreinigingen en afwerklagen, inclusief hardnekkige olie-, vet- en mineraalverontreinigingen.

Kärcher's hoogalkalische FloorPro Intensieve Basisreiniger Extra RM 752 is ontwikkeld voor zowel strippen als voor krachtige basisreiniging van diverse oppervlakken en vloerbedekkingen in industriële omgevingen. Afhankelijk van de eisen kan het product, dat bedoeld is voor machinale toepassing met eenschijfsmachines of schrobzuigmachines, worden gebruikt in de 1-stapsmethode voor reinigen en in de 2-stapsmethode voor decoaten. Het verwijdert betrouwbaar was- en polymeercoatings en zelfs de meest hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken, zoals die voorkomen in logistieke en productieomgevingen. FloorPro Intensief Basisreiniger Extra RM 752 is bijzonder geschikt voor industriële en ESD-vloeren, cementdekvloeren, epoxyharsoppervlakken en andere alkalibestendige vloeren. Het reinigingsmiddel is ook laagschuimend voor optimaal gebruik van het tankvolume van schrobzuigmachines. De siliconenvrije formulering maakt ook gebruik in metaal- en verfverwerkende bedrijven mogelijk.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 13,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,5
Toepassingen
  • Reinigen van vloeren
