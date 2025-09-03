Garnitura creva za perače pod pritiskom

Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.

Komplet creva može se koristiti i kao dovodno crevo za kompresorske čistače, i za navodnjavanje bašte. Komplet sadrži crevo PrimoFlex® dužine 10 m (3/4") bez ftalata (< 0,1%), adapter za česmu G3/4, univerzalnu spojnicu creva i univerzalnu spojnicu s funkcijom Aqua Stop. Baštenska creva iz Kärcherovog asortimana creva za zalivanje veoma su savitljiva, robusna i otporna na prelamanje. Dobitna kombinacija: dugovečnost plus lako rukovanje jednako vrhunska nega bašte. Kärcher: pametan izbor za potrebe zalivanja.

Obeležja i prednosti
Crevo PrimoFlex® dužine 10 m, prečnika 3/4"
Universal spojnica za crevo Plus 2.645-193.0
Universal spojnica za crevo Plus sa Aqua Stop 2.645-194.0
Adapter za česmu G3/4
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina (kg) 2,4
Težina sa ambalažom (kg) 2,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 370 x 370 x 105

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Kompatibilni uređaji