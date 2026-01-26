PC 15

Obeležja i prednosti
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 80

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje cevi
  • Čišćenje cevi za spuštanje
  • Čišćenje odvoda
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.