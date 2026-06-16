Warm water tot 98 °C komende uit een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher en onze WR 10 onkruidlans met een sproeierbar van 10 centimeter garandeert een efficiënte en doeltreffende verwijdering van al het onkruid op smalle plaatsen. Een geïntegreerde sproeier-adapter zorgt voor een optimale doorstroming van het warm water en laat ook toe eender welke warmwater hogedrukreiniger van Kärcher te gebruiken. Het compacte en lichte design van de onkruidlans vergemakkelijkt uw werk en laat u toe te werken zonder moe te worden, gedurende langere, ononderbroken werktijden.