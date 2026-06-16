WR 10
In combinatie met een warmwater hogedrukreiniger, kunnen onze WR 10 onkruidlansen snel en grondig het onkruid verwijderen. Met een sproeibar van 10 cm en een sproeier-adapter.
Warm water tot 98 °C komende uit een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher en onze WR 10 onkruidlans met een sproeierbar van 10 centimeter garandeert een efficiënte en doeltreffende verwijdering van al het onkruid op smalle plaatsen. Een geïntegreerde sproeier-adapter zorgt voor een optimale doorstroming van het warm water en laat ook toe eender welke warmwater hogedrukreiniger van Kärcher te gebruiken. Het compacte en lichte design van de onkruidlans vergemakkelijkt uw werk en laat u toe te werken zonder moe te worden, gedurende langere, ononderbroken werktijden.
Kenmerken en voordelen
Doeltreffende onkruidverwijdering met de ideale combinatie van een onkruidverwijderaar en een warmwater hogedrukreiniger
- De geïntegreerde sproeiadapter zorgt voor de juiste waterhoeveelheid voor elke Kärcher warmwater hogedrukreiniger.
- De nieuwste brandertechnologie garandeert de ideale watertemperatuur voor onkruidverwijdering (tot 98° C).
Compacte onkruidverwijderaar met lichtgewicht design
- Het compacte design laat toe het toestel te gebruiken in beperkte, ruimtelijke omstandigheden.
- Het lichtgewicht design ontlast de gebruiker en laten werktijden toe.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Efficiënte, comfortabele onkruidverwijdering zonder gebruik van chemische producten voor gebruik in gemeentes
Onderdelen WR 10
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.