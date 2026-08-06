Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 x EASY!Lock
с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дължина (м)
|10
|Свързваща резба
|2 x EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|2,02
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