Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 x EASY!Lock

с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Дължина (м) 10
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 2,02
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 x EASY!Lock