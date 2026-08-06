Приспособлениe за почистване на площи FRV 50 Me

Почистване на повърхности с автоматично засмукване на мръсната вода за много големи площи - това означава FRV 50 Me. Почистване с гореща вода до 85°C. FRV 50 Me разполага с термоустойчив 10 м полиуретанов смукателен маркуч. Допълнителни качествени характеристики са немаркиращите кормилни ролки и двоен керамичен лагер. Специфичният за машината комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 2000 l/h / 85°C.