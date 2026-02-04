Le kit de tuyau peut servir aussi bien de flexible d'admission pour un nettoyeur haute pression que pour l'arrosage du jardin. Le kit comprend un tuyau PrimoFlex® de 10 mètres (1/2"), un nez de robinet G3/4, un raccord de tuyau ainsi qu'un raccord de tuyau avec Aqua Stop. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau d'eau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Les tuyaux d'arrosage Kärcher sont ultra souples, robustes et résistants au vrillage. Kärcher offre douze ans de garantie sur le tuyau PrimoFlex®.