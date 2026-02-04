Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression

Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.

Le kit de tuyau peut servir aussi bien de flexible d'admission pour un nettoyeur haute pression que pour l'arrosage du jardin. Le kit comprend un tuyau PrimoFlex® de 10 mètres (1/2"), un nez de robinet G3/4, un raccord de tuyau ainsi qu'un raccord de tuyau avec Aqua Stop. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau d'eau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Les tuyaux d'arrosage Kärcher sont ultra souples, robustes et résistants au vrillage. Kärcher offre douze ans de garantie sur le tuyau PrimoFlex®.

Caractéristiques et avantages
Kit de tuyau d'arrosage pour l'approvisionnement en eau
  • Inclut tous les accessoires pour le raccordement d'un nettoyeur haute pression.
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1/2″
Longueur de flexible (m) 10
Couleur jaune
Poids (kg) 1.2
Poids emballage inclus (kg) 1.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 280 x 280 x 65

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 1 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Approvisionnement en eau des appareils
  • Arrosage du jardin
  • Arrosage des plantes