Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.
Le kit de tuyau peut servir aussi bien de flexible d'admission pour un nettoyeur haute pression que pour l'arrosage du jardin. Le kit comprend un tuyau PrimoFlex® de 10 mètres (1/2"), un nez de robinet G3/4, un raccord de tuyau ainsi qu'un raccord de tuyau avec Aqua Stop. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau d'eau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Les tuyaux d'arrosage Kärcher sont ultra souples, robustes et résistants au vrillage. Kärcher offre douze ans de garantie sur le tuyau PrimoFlex®.
Caractéristiques et avantages
Kit de tuyau d'arrosage pour l'approvisionnement en eau
- Inclut tous les accessoires pour le raccordement d'un nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|10
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 280 x 65
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 1 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4
Appareils compatibles
- Arroseur circulaire CS 90 Vario
- Arroseur circulaire RS 120/2
- Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100
- Arroseur oscillant OS 3.220
- Arroseur rotatif bras métal 130/3
- Arroseur sur pic CS 90
- Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300
- BP1 Barrel Set
- G 7.180
- HR 2.10 Set
- HR 3.20 Set
- HT 3.20 Set
- HT 4.20 Set
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control
- Lance arrosage
- Lance d'arrosage
- Minuterie d'arrosage WT 2
- PCL 3-18
- PCL 4
- PCL 6
- Pistolet d'arrosage
- Pistolet multifonction
- Station d'arrosage automatique WT 4
- Support à tuyau
- Support à tuyau Plus
- BP 1 Barrel Set
- Chariot enrouleur HT 3.400
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M plus
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 MX
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Approvisionnement en eau des appareils
- Arrosage du jardin
- Arrosage des plantes