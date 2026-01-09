Universal-Schlauchkupplung Plus
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.
Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der praktischen und ergonomischen Kärcher Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine besonders komfortable Handhabung. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Universal-Schlauchkupplung Plus ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Griffmulden aus Weichkunststoff
- Für eine leichte Handhabung.
Klicksystem
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farbe
|Gelb
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 33 x 45
Kompatible Geräte
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- Multifunktions-Spritzpistole Plus
- Rechteckregner OS 5.320 S
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus
- Spritzpistole Plus
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.040 M T 50
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.16
- K 2.20 M T 50
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.325
- K 2.36 M T 50
- K 2.410 T50
- K 2.54 M
- K 2.59 MD
- K 2.850 ECO
- K 2.900 M
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden
- K 3.550
- K 3.68 MD
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.900 M
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD WRC
- K 3.96 M plus
- K 3.98 M
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home T 350
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.88 M T100
- K 4.900M T300
- K 4.91MD
- K 4.98 M
- K 4.990 MD T 250
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home T 350
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M Plus
- K 5.520 T400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85M Plus
- K 5.86 MD T 250 HC 60
- K 5.91 MD
- K 6.300
- K 6.50M plus
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.80M
- K 6.85M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 MX
- K 7.400
- K 7.700
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.80M PLUS
- K 7.85M
- K 7.91MD
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Battery Limited Edition
- Schlauchwagen HT 4.500