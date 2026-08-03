Adaptador 4 TR22IG-D11

Adaptador 4 para conexión de la pistola nueva con la manguera antigua Swivel

Especificaciones

Características técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
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