Adaptador prolongación de manguera 9 TR

Adaptador 9 para conexión de la manguera nueva con la manguera nueva

Especificaciones

Características técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
Productos actuales