Champú natural para vehículos RM 610N, 1l

El champú natural RM 610N, con un 98 % de ingredientes naturales y seleccionados de forma responsable, limpia los vehículos con suavidad y eficacia.

El champú natural RM 610N ofrece una solución para la limpieza del vehículo a partir de productos naturales. Los tensioactivos contenidos son de origen vegetal sostenible. Se ha prescindido deliberadamente de colorantes añadidos, fosfatos y tensioactivos a base de aceites minerales para garantizar una formulación sin exigencias de etiquetado, que resulta muy fácil de usar y respetuosa con los materiales. Este producto 2 en 1 limpia y cuida al mismo tiempo. Elimina eficazmente la suciedad típica de la carretera y deja un bonito brillo gracias a la cera de arroz. Además, su sutil fragancia de lavanda garantiza una agradable experiencia de limpieza. Este champú garantiza el rendimiento de limpieza demostrado de Kärcher para una amplia gama de vehículos, como automóviles, autocaravanas, motocicletas, barcos y bicicletas. El RM 610N es muy fácil de aplicar, por lo que es perfecto para su uso directo con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher, y genera una espuma ligera y agradable cuando se utiliza con una boquilla de espuma. También se puede aplicar a mano.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Campos de aplicación
  • Vehículos