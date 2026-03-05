Adattatore Anti-Twist

L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect

Con l'adattatore anti - torsione Kärcher, avrai maggiore libertà di movimento e comfort nell' uso dell'idropulitrice. Elimina seccanti avvolgimenti del tubo, possibile causa di inciampo e ostacolo nel deposito. Gira semplicememnte l'adattatore per eliminare i loops, senza sforzo. L'adattatore può essere quindi rapidamente integrato per adeguarsi ad altri tubi ad alta pressione. E' compatibile con ogni tubo ad alta pressione dotao di adattatore Quick Connect sulla canna. Garantita funzione rotante grazie all'uso di ottoni. Utilizzabile con ogni dipositivo delle classi K4 e K7

Caratteristiche e vantaggi
Adattattore Quick Connect
  • Per tubi ad alta pressione con adattatore Quick Connect sulla canna
Sistema antiattorcigliamento
  • Avvolgimenti del tubo ad alta pressione possono essere eliminati rotando l'adattatore
In ottone
  • Efficace funzione di rotazione
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 137 x 26 x 26
