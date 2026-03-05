Adattatore Anti-Twist
L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect
Con l'adattatore anti - torsione Kärcher, avrai maggiore libertà di movimento e comfort nell' uso dell'idropulitrice. Elimina seccanti avvolgimenti del tubo, possibile causa di inciampo e ostacolo nel deposito. Gira semplicememnte l'adattatore per eliminare i loops, senza sforzo. L'adattatore può essere quindi rapidamente integrato per adeguarsi ad altri tubi ad alta pressione. E' compatibile con ogni tubo ad alta pressione dotao di adattatore Quick Connect sulla canna. Garantita funzione rotante grazie all'uso di ottoni. Utilizzabile con ogni dipositivo delle classi K4 e K7
Caratteristiche e vantaggi
Adattattore Quick Connect
- Per tubi ad alta pressione con adattatore Quick Connect sulla canna
Sistema antiattorcigliamento
- Avvolgimenti del tubo ad alta pressione possono essere eliminati rotando l'adattatore
In ottone
- Efficace funzione di rotazione
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|137 x 26 x 26
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- H 10 Q HR tubo alta pressione
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Power + Set con tubo e 2 raccordi
- K 4 Power Control eco!Power
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Universal Edition WB
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- Kit tubo 12 m + Pistola Quick Connect
- Kit tubo 7,5 m + Pistola Quick Connect
- Set tubo ad alta pressione 7,5m
- Set tubo alta pressione 4m, pistola alta pressione
- Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q
Prodotti fuori catalogo
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2