Bocchetta extra lunga per fessure per aspiratori solidi liquidi WD

La bocchetta extra-lunga da 35cm è adatta all'aspirazione di ogni tipo di sporco anche in intercapedini difficili da raggiungere, come gli spazi fra i sedili.

La nostra bocchetta extra-lunga è stata rinnovata ed è ora più stretta e con una manovrabilità ergonomica. Non lasciare scampo allo sporco nelle aree difficili da raggiungere della tua casa o della tua macchina, per esempio nelle intercapedini di divani, poltrone o sedili o i punti di congiuntura. Questa bocchetta è compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello a fessura completamente riprogettato, più sottile ed extra lungo
Per la pulizia profonda delle aree dell'auto o della casa a cui è difficile accedere
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 350 x 40 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Corridoi
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Tasche laterali in macchina