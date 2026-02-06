Bocchetta extra lunga per fessure per aspiratori solidi liquidi WD
La bocchetta extra-lunga da 35cm è adatta all'aspirazione di ogni tipo di sporco anche in intercapedini difficili da raggiungere, come gli spazi fra i sedili.
La nostra bocchetta extra-lunga è stata rinnovata ed è ora più stretta e con una manovrabilità ergonomica. Non lasciare scampo allo sporco nelle aree difficili da raggiungere della tua casa o della tua macchina, per esempio nelle intercapedini di divani, poltrone o sedili o i punti di congiuntura. Questa bocchetta è compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD.
Caratteristiche e vantaggi
Ugello a fessura completamente riprogettato, più sottile ed extra lungo
Per la pulizia profonda delle aree dell'auto o della casa a cui è difficile accedere
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|350 x 40 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 Premium
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P Premium
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- WD 7 Control P S
- WD3 + accessori casa
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- SE 4001
- SE 5.100
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
Aree di applicazione
- Corridoi
- Aree difficili da raggiungere.
- Tasche laterali in macchina