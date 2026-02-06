La nostra bocchetta extra-lunga è stata rinnovata ed è ora più stretta e con una manovrabilità ergonomica. Non lasciare scampo allo sporco nelle aree difficili da raggiungere della tua casa o della tua macchina, per esempio nelle intercapedini di divani, poltrone o sedili o i punti di congiuntura. Questa bocchetta è compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD.