Lavasuperfici T 7 Plus

Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.

Il Lavasuperfici T 7 Plus è uno strumento efficace per la pulizia delle aree esterne. Il braccio rotante a doppio getto rimuove lo sporco da grandi superfici, risparmiando circa il 50% del tempo rispetto alla pulizia con una lancia. L'aggiunta dell'ugello di potenza garantisce anche un'efficace pulizia negli angoli e sui bordi. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace sia dalle superifici dure e insensibili come pietra e cemento, che dalle superfici più delicate come il legno. Possibilità di regolare la distanza tra l'ugello e la superficie da pulire. Grazie all'effetto hovercraft, questo accessorio è particolarmente facile da manovrare. Le varie funzioni vengono selezionate semplicemente usando l'interruttore a pedale. Anche le superfici verticali, come le porte del garage, possono essere pulite in un attimo grazie alla pratica maniglia. Adatto per le gamme di idropulitricii da K4 a K7.

Caratteristiche e vantaggi
Lavasuperfici T 7 Plus: Due ugelli rotanti a getto piatto
Due ugelli rotanti a getto piatto
Eccellenti prestazioni per area - ideale per pulire grandi aree.
Lavasuperfici T 7 Plus: Paraspruzzi
Paraspruzzi
Pulizia senza schizzi
Lavasuperfici T 7 Plus: Ugello di potenza aggiuntivo integrato
Ugello di potenza aggiuntivo integrato
Ideale per la pulizia senza schizzi di angoli e bordi. Facile passare da una funzione all'altra utilizzando l'interruttore a pedale.
Ugello di risciacquo integrato
  • Lo sporco sciolto può essere risciacquato immediatamente, risparmiando lavoro extra dopo la pulizia.
Regolabile in altezza
  • La regolazione della distanza degli ugelli dalla superficie consente di pulire efficacemente ogni superficie esterna
  • Pulizia di superfici normali e delicate come legno e pietra.
Maniglia
  • Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
  • Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Corridore scorrevole
  • Il detergente per superfici scorre sulla superficie durante il risciacquo.
Pulsanti a pedale
  • Il passaggio da una funzione all'altra è semplice ed ergonomico.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1,9
Peso con imballo (kg) 2,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 769 x 288 x 996
Aree di applicazione
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Terrazzo
  • Porte del garage
  • Piccole facciate di case
  • Patio, vialetti
  • Muri del giardino e in pietra
  • Sentieri
