Lavasuperfici T 7 Plus
Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.
Il Lavasuperfici T 7 Plus è uno strumento efficace per la pulizia delle aree esterne. Il braccio rotante a doppio getto rimuove lo sporco da grandi superfici, risparmiando circa il 50% del tempo rispetto alla pulizia con una lancia. L'aggiunta dell'ugello di potenza garantisce anche un'efficace pulizia negli angoli e sui bordi. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace sia dalle superifici dure e insensibili come pietra e cemento, che dalle superfici più delicate come il legno. Possibilità di regolare la distanza tra l'ugello e la superficie da pulire. Grazie all'effetto hovercraft, questo accessorio è particolarmente facile da manovrare. Le varie funzioni vengono selezionate semplicemente usando l'interruttore a pedale. Anche le superfici verticali, come le porte del garage, possono essere pulite in un attimo grazie alla pratica maniglia. Adatto per le gamme di idropulitricii da K4 a K7.
Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli rotanti a getto piattoEccellenti prestazioni per area - ideale per pulire grandi aree.
ParaspruzziPulizia senza schizzi
Ugello di potenza aggiuntivo integratoIdeale per la pulizia senza schizzi di angoli e bordi. Facile passare da una funzione all'altra utilizzando l'interruttore a pedale.
Ugello di risciacquo integrato
- Lo sporco sciolto può essere risciacquato immediatamente, risparmiando lavoro extra dopo la pulizia.
Regolabile in altezza
- La regolazione della distanza degli ugelli dalla superficie consente di pulire efficacemente ogni superficie esterna
- Pulizia di superfici normali e delicate come legno e pietra.
Maniglia
- Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
- Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Corridore scorrevole
- Il detergente per superfici scorre sulla superficie durante il risciacquo.
Pulsanti a pedale
- Il passaggio da una funzione all'altra è semplice ed ergonomico.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,9
|Peso con imballo (kg)
|2,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Universal Edition WB
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Porte del garage
- Piccole facciate di case
- Patio, vialetti
- Muri del giardino e in pietra
- Sentieri
Accessori
RICAMBI Lavasuperfici T 7 Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.