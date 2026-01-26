Il Lavasuperfici T 7 Plus è uno strumento efficace per la pulizia delle aree esterne. Il braccio rotante a doppio getto rimuove lo sporco da grandi superfici, risparmiando circa il 50% del tempo rispetto alla pulizia con una lancia. L'aggiunta dell'ugello di potenza garantisce anche un'efficace pulizia negli angoli e sui bordi. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace sia dalle superifici dure e insensibili come pietra e cemento, che dalle superfici più delicate come il legno. Possibilità di regolare la distanza tra l'ugello e la superficie da pulire. Grazie all'effetto hovercraft, questo accessorio è particolarmente facile da manovrare. Le varie funzioni vengono selezionate semplicemente usando l'interruttore a pedale. Anche le superfici verticali, come le porte del garage, possono essere pulite in un attimo grazie alla pratica maniglia. Adatto per le gamme di idropulitricii da K4 a K7.