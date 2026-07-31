Raccordo rapido giunto filettatura trape

Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.

Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
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