Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo

Inserto ugello per iniettore detergente 3.637-001 per applicazione detergente ad alta pressione. Per idropulitrici con una portata d'acqua fino a 1100 l / h.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
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