Walsborstel 500 hard
Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor ruwe gevels, terrasbestrating en houten terrasvlonders. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.
Kenmerken en voordelen
Reinigt dicht bij de rand en streeploos
- Zijdelingse borstelharen als demper/bescherming voor reiniging dichtbij randen.
- Streeploze reinigingsresultaten dankzij de schuine borstelharen in het midden van de borstel.
Intuïtieve kleurcodering
- Kleurcodering maakt het gemakkelijker om de juiste opzetborstel te kiezen.
Snelwisselmechanisme
- Snelle borstelwissel voor het eenvoudig aanpassen aan de reinigingstaak.
Specificaties
Technische gegevens
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|40
|Kleur
|Groen
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
Videos
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Toepassingen
- Voor de reiniging van terrassen met bestrating of houten vlonders
- Voor reiniging van geveloppervlakken met beton, stenen, vertinde plaat of staal