Le détergent multisurface FloorPro RM 756 de Kärcher à fort pouvoir mouillant offre une multitude d'avantages pour le nettoyage courant manuel ou à la machine, en profondeur et en douceur pour les matériaux, des surfaces et des sols durs et élastiques résistants à l'eau (ESD). Grâce à une combinaison spéciale de tensioactifs, ce détergent polyvalent est également particulièrement adapté aux surfaces hydrophobes comme les revêtements de sol en polyuréthane. Il offre non seulement une puissance de nettoyage redoutable en éliminant parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, mais aussi un séchage homogène, rapide et sans traces. Pour une utilisation efficace du volume de réservoir des autolaveuses aspirantes, le détergent multisurface FloorPro RM 756 est formulé pour produire peu de mousse et laisse après le nettoyage un parfum agréable de longue durée. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce détergent haute concentration sans étiquetage.