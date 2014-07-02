FR 50 oppervlaktereiniger
Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.
De FR 50 oppervlaktereiniger is heetwaterbestendig, heeft een roestvrij stalen behuizing en een werkbreedte van 500 mm en is geschikt voor de reiniging van grote oppervlakken. De FR 50 is uitgerust met een dubbele keramische lager, een praktische handgreep, niet-afgevende wieltjes en een geïntegreerd lagedruk reinigingsmiddelendoseersysteem. De sproeierset moet apart besteld worden. Technische gegevens: Max. 250 bar, 1800 l/u, 80°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|500
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,9
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