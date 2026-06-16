Set microvezel-overtrekken voor de grote ronde borstel
Twee microvezel overtrekken voor de grote ronde borstel. Hoogwaardige microvezel voor betere vuilverwijdering en glanzende resultaten met de grote ronde borstel.
Voor nog beter oplossen en opnemen van vuil en vet. Ideaal voor het verwijderen van uiterst sterke en hardnekkige verontreinigingen in badkamers en keukens. Zelfs sterke verontreiniging op kookplaten kan hiermee probleemloos worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Zachte overtrek voor de grote ronde borstel uit hoogkwalitatieve microvezels
- Ideaal voor behoedzame reiniging van bijzonder hardnekkig vuil op alle oppervlakken in keuken en bad.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Hoge kwaliteit microvezel
- Machinewas 60°C mogelijk. Geen wasverzachter gebruiken.
Zachte overtrek voor de grote ronde borstel uit hoogkwalitatieve microvezels
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 90 x 50
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wasbak/gootsteen
- Kookplaten
- Douchecabine/badkuip
- Koelkast (binnen/buiten)
- Interieur van kasten, laden
- Afzuigkappen
- Roestvrij staal