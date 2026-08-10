Стартов комплект Battery Power 18/50
Вкл. 18 V/5.0 Ah Battery Power сменяема батерия и 18 V бързо зарядно: Стартовият комплект Battery Power 18/50 за използване във всички устройства от акумулаторната 18 V платформа на Kärcher.
18 V бързо зарядно устройство може да зарежда 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време до 80% само за 94 минути. Стартовият комплект на Kärcher Battery Power 18/50 може да се използва с всички устройства от 18 V акумулаторна платформа на Kärcher.
Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално времеLCD дисплеят показва оставащото време на работа, оставащото време на зареждане и нивото на заряд по всяко време.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияЗа използване във всички 18 V устройства от платформата за акумулаторни батерии на Kärcher.
18 V бързо зарядно устройствоЗарежда 18 V/5.0 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 94 минути.
Мощни литиево-йонни клетки
- Гарантира последователна работа, като същевременно предотвратява саморазряд и ефект на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
- Удължава живота на елементите. - клетките
Оценка IPX5 - защитена от струи вода от всички посоки
- Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
- Най-добра производителност благодарение на ефективно отвеждане на температура и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Монтаж на стена
- За чисто закрепване на зарядното устройство към стената.
Здрав корпус
- Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|5
|Време за зареждане на батерията с бързо зарядно
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18 V / 5.0 Ah Battery Power батерия:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,391
|Тегло с опаковката (кг)
|1,817
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|183,9 x 132,7 x 147,4
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 18V / 5.0 Ah Battery Power (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
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