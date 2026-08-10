18 V бързо зарядно устройство може да зарежда 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време до 80% само за 94 минути. Стартовият комплект на Kärcher Battery Power 18/50 може да се използва с всички устройства от 18 V акумулаторна платформа на Kärcher.