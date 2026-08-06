FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10л

Високоефективен препарат за лесно отстраняване на восъчни и полимерни покрития на водоустойчиви подове (вкл. чувствителни към алкали). Не се изисква изплакване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 10,5
Тегло с опаковката (кг) 11,19
Качества
  • мощен препарат за основно почистване и отстраняване на защитни слоеве и замърсявания
  • отстранява най-здравите восъчни и полимерни напластявания
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Универсално приложение
  • Широка гама от приложения: може да се използва за всички водоустойчиви, алкалочувствителни (напр. линолеум) и алкалоустойчиви (напр. PVC) повърхности
  • щади материала
  • ниско ниво на pH в разтвора
  • Не е необходимо изплакване
  • подходящ също и за междинно почистване
  • висока сигурност и удобство при приложението
  • Приятен и свеж цитрусов аромат
  • Формула с ниска пенливост
FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10л
FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10л
FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10л
FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

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Сфера на приложение
  • Почистване на пода
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