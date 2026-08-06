FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10л
Високоефективен препарат за лесно отстраняване на восъчни и полимерни покрития на водоустойчиви подове (вкл. чувствителни към алкали). Не се изисква изплакване.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|10,5
|Тегло с опаковката (кг)
|11,19
Качества
- мощен препарат за основно почистване и отстраняване на защитни слоеве и замърсявания
- отстранява най-здравите восъчни и полимерни напластявания
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- Универсално приложение
- Широка гама от приложения: може да се използва за всички водоустойчиви, алкалочувствителни (напр. линолеум) и алкалоустойчиви (напр. PVC) повърхности
- щади материала
- ниско ниво на pH в разтвора
- Не е необходимо изплакване
- подходящ също и за междинно почистване
- висока сигурност и удобство при приложението
- Приятен и свеж цитрусов аромат
- Формула с ниска пенливост
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
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Сфера на приложение
- Почистване на пода