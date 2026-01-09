Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop

Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.

Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der praktischen und ergonomischen Kärcher Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine besonders komfortable Handhabung. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.

Merkmale und Vorteile
Aqua Stop
  • Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Griffmulden aus Weichkunststoff
  • Für eine leichte Handhabung.
Klicksystem
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farbe Gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 42 x 42
