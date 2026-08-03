Conector de acción rápida

Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5.

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
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