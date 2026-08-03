Lanza para bajos

Móvil, para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (mm) 700
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 1
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