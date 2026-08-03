Limpiadora de superficies FR 30 Me

Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario.El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C