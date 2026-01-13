Conector universal Plus c/aquastop

Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.

Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el práctico y ergonómico conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico blando para un manejo especialmente cómodo. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y unos conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego. El conector de mangueras universal Plus con Aqua Stop es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y con todos los sistemas Click disponibles.

Características y ventajas
Aqua Stop
  • Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Superficies de agarre de plástico suave
  • Para permitir un manejo sencillo.
Sistema Click
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Color amarillo
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 42 x 42
Conector universal Plus c/aquastop
Equipos compatibles
Productos actuales