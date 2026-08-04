Le nettoyant pierres et façades RM 611 s'utilise avec l'ensemble des nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec son double effet anti-mousse et fongicide, il élimine efficacement les moisissures et la mousse. Sa formule laisse un film imperméable sur les surfaces nettoyées, assurant une protection supplémentaire contre l'humidité et les effets du temps. Idéal pour les terrasses, les murets, les façades ou encore les toitures.