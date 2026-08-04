Nettoyant pierres et façades RM 611, 1l

Le nettoyant pierres et façades RM 611 est idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.

Le nettoyant pierres et façades RM 611 s'utilise avec l'ensemble des nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec son double effet anti-mousse et fongicide, il élimine efficacement les moisissures et la mousse. Sa formule laisse un film imperméable sur les surfaces nettoyées, assurant une protection supplémentaire contre l'humidité et les effets du temps. Idéal pour les terrasses, les murets, les façades ou encore les toitures.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids avec emballage (kg) 1,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Élimination très efficace des saletés, de la pollution et des moisissures sur des surfaces en pierre ou des façades
  • Protection contre le vent et les aléas climatiques pour un soin parfait des surfaces en pierrres
  • Peut également être utilisé sur des surfaces en aluminium
  • Nettoyage rapide et efficace en association avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
  • La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
  • Fabriqué en Allemagne
Nettoyant pierres et façades RM 611, 1l
Nettoyant pierres et façades RM 611, 1l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Terrasses
  • Façade
  • Murs de jardin et de pierre