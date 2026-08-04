Le nettoyant bois RM 612 peut être utilisé avec les nettoyeurs haute pression et les nettoyeurs de terrasses PCL Kärcher. Il est le choix idéal pour tous vos besoins de nettoyage des surfaces en bois ou en composite. Nettoie en profondeur jusque dans la fibre du bois et vient retirer toutes les salissures et le grisonnement liés à l'effet du temps. Une fois le support propre, le nettoyant laisse une pellicule de protection anti-UV afin de protéger contre la décoloration.