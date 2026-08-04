Nettoyant bois RM 612, 1l

Le nettoyant bois RM 612 dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.

Le nettoyant bois RM 612 peut être utilisé avec les nettoyeurs haute pression et les nettoyeurs de terrasses PCL Kärcher. Il est le choix idéal pour tous vos besoins de nettoyage des surfaces en bois ou en composite. Nettoie en profondeur jusque dans la fibre du bois et vient retirer toutes les salissures et le grisonnement liés à l'effet du temps. Une fois le support propre, le nettoyant laisse une pellicule de protection anti-UV afin de protéger contre la décoloration.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids avec emballage (kg) 1,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Puissant, intense et doux
  • Pour le nettoyage de toutes les surfaces en bois sensibles
  • Nettoyant pour l'élimination rapide et efficace de graisses, salissures organiques et de la pollution.
  • Formule efficace de protection UV retardant le bois de foncer
  • Soin intensif pour toutes les surfaces en bois commes les terrasses, les clôtures, les maisons, etc.
  • Convient à toutes les surfaces de bois imperméables.
  • Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
Nettoyant bois RM 612, 1l
Nettoyant bois RM 612, 1l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Surfaces en bois
  • Maisons en bois