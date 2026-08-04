SHAMPOING AUTO 3 EN 1, 1L

Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.

Le shampooing auto RM 610 est le choix idéal pour le lavage de vos véhicules. Grâce à sa formule spéciale, il offre un séchage rapide qui élimine les traces et gouttes de calcaire indésirables. Sa formule extra brillante garantit un éclat durable de la carrosserie sur plusieurs jours.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids avec emballage (kg) 1,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Détergent universel puissant et très doux pour les matériaux
  • Pour le nettoyage des surfaces délicates des voitures ou des motos
  • Nettoyage rapide et efficace en association avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Formule de séchage rapide pour un séchage sans traces, sans besoin d'un polissage manuel après le nettoyage
  • Formule Ultra Gloss pour une brillance étincellante de toute la véhicule
  • Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
  • La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
  • Fabriqué en Allemagne
Shampoing auto RM 610, 1l
Shampoing auto RM 610, 1l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
Accessoires