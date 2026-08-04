SHAMPOING AUTO 3 EN 1, 1L

Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.