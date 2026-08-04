SHAMPOING AUTO 3 EN 1, 1L
Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.
Le shampooing auto RM 610 est le choix idéal pour le lavage de vos véhicules. Grâce à sa formule spéciale, il offre un séchage rapide qui élimine les traces et gouttes de calcaire indésirables. Sa formule extra brillante garantit un éclat durable de la carrosserie sur plusieurs jours.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Détergent universel puissant et très doux pour les matériaux
- Pour le nettoyage des surfaces délicates des voitures ou des motos
- Nettoyage rapide et efficace en association avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Formule de séchage rapide pour un séchage sans traces, sans besoin d'un polissage manuel après le nettoyage
- Formule Ultra Gloss pour une brillance étincellante de toute la véhicule
- Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- G 7.180
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
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- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
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- K 4 Premium Power Control Flex
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car & Home
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- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
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- K 5 Premium Power Control Flex Suction Kit
- K 5 Premium Smart Control Flex
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- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 2 Universal Edition Car
Produits retirés de la gamme
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
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- K 5 Basic
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Véhicules