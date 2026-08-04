Nettoyant universel RM 626, 1l
Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.
Le nettoyant universel RM 626 est le choix idéal pour les nettoyeurs haute pression. Sa formule puissante élimine efficacement les corps gras et les salissures minérales. Polyvalent, il convient à tous les supports, que ce soit les terrasses, les mobiliers de jardin, les véhicules ou même les graisses tenaces. Simplifiez vos tâches de nettoyage avec le nettoyant universel RM 626.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Permet une élimination sans efforts de taches d'huile, de graisse, des poussières, d'algues et des salissures dues à la pollution.
- Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- G 7.180
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Suction Kit
- K 5 Premium Smart Control Flex
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- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 2 Universal Edition Car
Produits retirés de la gamme
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 5 Basic
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin