Le nettoyant universel RM 626 est le choix idéal pour les nettoyeurs haute pression. Sa formule puissante élimine efficacement les corps gras et les salissures minérales. Polyvalent, il convient à tous les supports, que ce soit les terrasses, les mobiliers de jardin, les véhicules ou même les graisses tenaces. Simplifiez vos tâches de nettoyage avec le nettoyant universel RM 626.