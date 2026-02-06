Accessorio per aspirare la polvere da trapano, per tutti i WD
Nuovissimo accessorio per aspiratori solidi liquidi da WD 2 a WD 6: aspira la polvere da trapanatura direttamente dal muro.
Questo innovativo accessorio permette di apsirare la polvere da trapanatura direttamente alla fonte: è un brevetto Kaercher composto da due vani e una guarnizione in gomma. Si collega a un aspiratore WD - è compatibile con tutta la gamma da WD 2 a WD 6 - si appoggia alla parete / soffitto da trapanare, è compatibile con le punte da trapano fino a 15mm. In questo modo sia che si trapani un muro, un soffitto, una parete piastrellata, ricoperta da carta da parati, cartongesso, cemento o legno non si ha più il fastidio di dover poi passare la scopa e di nuovo l'aspirapolvere. Praticità, velocità e comodità sono importanti.
Caratteristiche e vantaggi
Per trapanare senza polvere e sporco
Questo accessorio è utilizzabile su muri e pareti e soffitti
Trapanare il soffitto non è mai stato così facile
Si lavora senza l'aiuto di una seconda persona
Facile da usare: è sufficiente collegare l'accessorio al tubo di aspirazione, accendere l'aspiratore e posizionare l'accessorio dove deve essere praticato il foro. Iniziate a trapane e vedrete come la polvere verrà aspirata.
Premendo l'interruttore giallo, la posizione del contenitore della polvere del trapano può essere facilmente modificata senza la necessità di spegnere l'aspirapolvere
Compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD
Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|207 x 106 x 117
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Piastrelle
- Carta da parati
- Cartongesso
- Legna
- Pietra
- Cemento