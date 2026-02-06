Questo innovativo accessorio permette di apsirare la polvere da trapanatura direttamente alla fonte: è un brevetto Kaercher composto da due vani e una guarnizione in gomma. Si collega a un aspiratore WD - è compatibile con tutta la gamma da WD 2 a WD 6 - si appoggia alla parete / soffitto da trapanare, è compatibile con le punte da trapano fino a 15mm. In questo modo sia che si trapani un muro, un soffitto, una parete piastrellata, ricoperta da carta da parati, cartongesso, cemento o legno non si ha più il fastidio di dover poi passare la scopa e di nuovo l'aspirapolvere. Praticità, velocità e comodità sono importanti.